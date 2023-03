Mercato Milan / Scelto il prossimo colpo: “Lo ha chiesto Pioli!” | News

Entusiasmo alle stelle in casa Milan dopo la gagliarda partita dei rossoneri contro il Tottenham in Champions League, che ha permesso alla banda Pioli di approdare ai quarti di finale della prestigiosa competizione dopo ben 11 anni.

La chiave di volta per il Diavolo, dopo un mese di gennaio da dimenticare, è stata senza dubbio il cambio di modulo che il tecnico parmense ha varato nelle ultime settimane. Il passaggio dal 4-2-3-1 originario al 3-4-2-1 attuale sta dando i suoi frutti. Proprio alla luce di questa novità tattica, Pioli avrebbe chiesto alla società lombarda un esterno destro che sia in grado di coprire tutta la fascia.

E' evidente come Messias e Saelemaekers non siano quel tipo di giocatori. La dirigenza rossonera si starebbe già guardando intorno per individuare un profilo di alto livello in quel ruolo. E c'è un nome che stuzzica non poco Maldini e Massara in vista del prossimo mercato estivo <<<