Mercato Milan, Maldini pensa al prossimo colpaccio: c’è già un’idea | News

Il mercato estivo si è appena concluso con un risultato complessivamente positivo per il Milan , che è riuscito a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissato. Maldini ha infatti rinforzato praticamente ogni reparto della squadra. In difesa sono arrivati Thiaw e Sergino Dest , a centrocampo Vranckx e De Ketelaere , mentre in attacco è arrivato Origi .

Come ben sappiamo però, il club rossonero è molto attento alla pianificazione a al futuro, in vista del quale sono stati già pensati e pianificati altri colpi decisamente importanti. E, soprattutto ora che RedBird ha preso le redini della situazione ai vertici del Milan, ci si dovranno aspettare anche alcune sorprese molto interessanti. Gerry Cardinale infatti vorrà presentarsi al meglio al suo nuovo pubblico e il palcoscenico perfetto per farlo sarà proprio il prossimo calciomercato. Per il quale, in effetti, c'è già un'idea sul prossimo possibile colpo grosso del Milan <<<