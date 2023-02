Mercato Milan / Pioli out? Reggetevi forte: “Ecco chi può arrivare” | News

Il Milan deve venire fuori da questo periodo di crisi nera, risollevarsi è imperativo. Certo che le soluzioni adottate da Stefano Pioli per riuscirci possiamo dire che - almeno per ora - hanno prodotto solamente un enorme buco nell'acqua. Quanto visto al derby è stato abbastanza scoraggiante, soprattutto per una squadra come il Milan. Soprattutto per chi porta al petto lo Scudetto. Tanta paura, nessuna carica, iniziativa e partita lasciate completamente nelle mani degli avversari. Un atteggiamento non da grande squadra.