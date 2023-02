Mercato Milan / Pioli ha preso una pesantissima decisione: “Li manderà via” | News

Il momento è decisamente delicato in casa rossonera, questo è chiaro a tutti. Stefano Pioli è chiamato a risollevare le sorti di un Milan che in questo inizio di 2023 si è perso per strada e ha completamente sbandato. Tanto da mettere in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo vitale, che non potrà essere mancato. In caso di fallimento infatti, potrebbe andare in scena un ribaltone totale che coinvolgerebbe pure lo stesso Pioli.