Mercato Milan / Pioli scatenato: decisione pesante sul futuro | News

Grosse novità di calciomercato per il Milan

Mercato Milan - News pesanti per Pioli.

Stefano Pioli si è ripreso di forza il suo Milan. L'inizio molto stentato del 2023 aveva fatto aleggiare più di un'ombra sul futuro del tecnico rossonero, che in molti hanno messo in discussione. Tanto che si vociferava già dei suoi possibili sostituti sulla panchina del Milan. Poi, la svolta. Un ribaltone tattico (con il passaggio alla difesa a tre) che ha risollevato i rossoneri, riportandoli sulla retta via solo momentaneamente smarrita. Un'intuizione che, inevitabilmente, avrà ripercussioni pesanti anche in chiave mercato.

Pioli dunque rimane saldo alla guida dei rossoneri. E, salvo clamorosi colpi di scena, lo rimarrà anche il prossimo anno. Ecco perché le sue scelte e le sue direttive saranno importanti anche in vista del prossimo calciomercato estivo. Il tecnico vuole rinforzi e avrebbe le idee molto chiare in merito. Due in particolare sarebbero le sue richieste prioritarie. La prima, ovviamente, è un bomber da almeno 20/25 gol a stagione. Lo ha ribadito anche nella conferenza prima della partita contro la Fiorentina.

Tanti i nomi finiti sulla lista di mercato di Maldini per l'attacco. Okafor, Kolo Muani, Balogun, Openda, Retegui, Wahi: tutti possibili obiettivi concreti del Milan. Tra questi, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbe invece Scamacca, uno degli ultimi nomi spuntati in orbita rossonera. L'ex Sassuolo non sarebbe nelle idee di calciomercato di Maldini e Massara. Come detto però, oltre al centravanti, ora Pioli avrebbe in mente un altro grande colpo di mercato per il suo Milan <<<