Calciomercato Milan / Pellegatti sgancia la bomba: “Vi posso dire che…”

Samuel Chukwueze è il settimo e - per ora - l'ultimo acquisto del calciomercato estivo del Milan . Il giocatore però non partirà per gli Stati Uniti, anche per questioni burocratiche legate ai visti. Ora finalmente Pioli avrà a disposizione il giocatore di fascia destra che tanto voleva. E adesso, avanti con le prossime mosse di mercato.

Partiamo dalle uscite. Dopo la cessione di Gabbia, il Milan sta valutando quella di Ballo-Touré: i rossoneri vorrebbero monetizzare la sua partenza. Ci sono delle richieste dalla Francia per Adli, che potrebbe andare in prestito: Lille e Nizza i due club in pole position. Occhio poi a Rebic - che avrebbe ricevuto e rifiutato un'offerta dall'Arabia - e a Origi. Ma ci sono delle news molto importanti anche per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan: ecco cosa posso dirvi <<<