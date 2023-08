Calciomercato Milan, Pellegatti: “Attenzione a questo nome! Nelle prossime ore…”

Trattativa ormai molto avanzata per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all' Atalanta . Nella serata di ieri le parti si sono incontrate e sembrano aver trovato la soluzione in un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre: 3 milioni per il prestito oneroso più 23 milioni di riscatto . Un totale di 26 milioni .

Se il Milan il prossimo anno incassasse questa cifra complessiva, riuscirebbe addirittura a registrare anche una plusvalenza di 2 milioni di euro, considerato l'ammortamento. Un'operazione di calciomercato certamente positiva quindi, per un giocatore che probabilmente non rientra più nei piani di Stefano Pioli . Ma c'è dell'altro.

Parlando sempre di cessioni, attenzione anche Yacine Adli che potrebbe passare in prestito alla Salernitana. L'allenatore granata Paulo Sosa ha allenato il francese ai tempi del Bordeaux e lo apprezza particolarmente. Non solo calciomercato in uscita, però: attenzione pure a un obiettivo in entrata per il Milan, ecco di chi stiamo parlando <<<