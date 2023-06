Mercato Milan, Pellegatti: “Lukaku-Thuram, vi dico tutto. E attenzione anche a…”

Le ultime notizie sul mercato del Milan direttamente da Carlo Pellegatti, in esclusiva per IlMilanista.it: Lukaku, Marcus Thuram e non solo

Carlo Pellegatti

Sono i giorni del numero 9. Ieri l'avvocato di Lukaku, Ledure, ha sostenuto che non ci sono stati contatti con i dirigenti del Milan. Questo può essere vero. Ma i rossoneri hanno sicuramente avuto dei colloqui con il Chelsea per capire la situazione e soprattutto con la Roc Nation, grande società di intrattenimento americana che cura gli interessi di Lukaku e che è anche partner dello stesso Milan. Dunque la Roc Nation vedrebbe di buon occhio a livello commerciale l'arrivo di Lukaku al Milan. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime ore. Ma questi sono i giorni anche di un altro numero 9 in orbita rossonera.

Parliamo di Marcus Thuram. Prima è saltata l'ipotesi Lipsia, ora è sfumato anche il PSG. Sembra che ci sia un inserimento dell'Inter, forse per strategie figlie dell'interessamento del Milan per Lukaku. In ogni caso, il giocatore dovrà dare una risposta a breve. Il Milan ha offerto 5 milioni, vedremo se il centravanti accetterà o meno. Indubbiamente sono ore molto calde per quello che riguarda l'ex attaccante del Borussia Monchengladbach. Ma non solo.

Si parla infatti anche di un possibile viaggio di Geoffrey Moncada in Turchia per Arda Guler, indiscrezione ancora tutta da verificare. Come abbiamo già detto più volte, questa è una situazione molto complicata a causa delle importanti richieste per le commissioni da parte del papà del ragazzo, ma anche perché in questo momento non è chiaro chi sia l'interlocutore principale con cui trattare per acquisire il giocatore. In tutto questo, grande attenzione. Moncada ribalta la formazione: pronto un Milan fortissimo per Pioli! <<<