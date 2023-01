Mercato Milan / Siluro Pellegatti: “Indiscrezione che mette i brividi” | News

Non è un momento facile in casa Milan, il 2023 non è iniziato col piede giusto. Gli ultimi, infatti, sono stati risultati evidentemente deludenti. E in molti danno la colpa della flessione rossonera anche al mercato condotto in estate da Maldini e Massara. La sterzata sul campo potrebbe arrivare con il derby in Supercoppa italiana che si disputerà a Riyad. Vincere contro i nerazzurri porterebbe un'immediata ventata di entusiasmo e ottimismo, oltre che una nuova coppa da aggiungere in bacheca.