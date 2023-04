Mercato / Pedullà fa sognare i tifosi: “3 grandi colpi per il Milan!” | News

1 di 2

I piani di calciomercato del Milan

Mercato Milan - News grosse da Pedullà.

Nelle idee e nei piani dei vertici del Milan c'è un grande mercato estivo per continuare a crescere in maniera esponenziale. Un percorso che verrà portato avanti negli anni. Ma sappiamo che Cardinale e soci non hanno nessuna intenzione di perdere tempo e terreno nei confronti delle avversarie.

Il numero uno di RedBird, in particolare, non ammette ridimensionamenti. L'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League, ma l'asticella dovrà essere alzata in tempi brevi. Se possibile, anche già dalla prossima stagione. Per Cardinale infatti è fondamentale avere per le mani un club vincente, che attiri sponsor e che abbia una eco mediatica importantissima anche a livello internazionale. E il piano di rilanciare il brand Milan passerà inevitabilmente anche dal calciomercato rossonero.

Per questo, in vista dell'estate che si sta avvicinando, sono previsti investimenti importanti sul mercato da parte del Milan. Con gli eventuali introiti della Champions e un massiccio mercato in uscita (sono previste tantissime partenze a fine stagione), il club rossonero punterà a centrare colpi molto importanti. Di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha svelato alcune news decisamente interessanti in ottica Milan <<<