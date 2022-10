Mercato Milan, pazza idea dall’Atalanta: si pensa ad un colpo inaspettato | News

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza del Milan stia lavorando e stia sondando il mercato in lungo e in largo, valutando tanti possibili profili che potrebbero fare al caso di Pioli. In effetti in questi giorni stiamo registrando i nomi di tantissimi giocatori accostati al Diavolo, tra vecchi obiettivi e nuove suggestioni. Ad esempio stanno tornando fortemente di moda Hakim Ziyech e Armando Broja del Chelsea, ma non solo.