Mercato Milan / Sta girando una news folle: “Soldi più un big dal Liverpool!”

Come al solito, le news di mercato che riguardano il Milan fioccano. Alcune più note, altre a dir poco clamorose e sorprendenti. Partiamo con le notizie sull'attacco, che è probabilmente il tema centrale per quanto riguarda i rossoneri. Maldini e Massrara infatti sono alla ricerca di un nuovo bomber per le prossime stagioni. A fare il punto della situazione in merito è il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini.