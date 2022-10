Mercato Milan, news confermate: “Maldini ha chiesto questo giocatore”

La crescita esponenziale, lo Scudetto, l'avvento di RedBird con Gerry Cardinale a capo del club rossonero: per il Milan gli ultimi anni sono stati straordinari, di grande fermento ed evoluzione. E il processo è destinato a continuare anche nei prossimi mesi, con la nuova proprietà che punta a far diventare il Milan sempre più grande, sia in campo che fuori. Un processo che, ovviamente, comprenderà anche importanti movimenti sul mercato.