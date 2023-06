Calciomercato / Non solo Thuram, Milan scatenato: “Altri 8 nomi sulla lista” | News

1 di 9 Milan, grandi manovre di mercato in attacco

Calciomercato Milan, le ultime news sugli otto nomi per l'attacco oltre a Thuram.

Il reparto offensivo rossonero sarà al centro del calciomercato estivo del Milan. Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi e forze fresche per l'attacco, che è stato uno dei punti deboli del Diavolo nella scorsa stagione. Troppi pochi gol dalle punte, con il solo Giroud a tirare la carretta. E là davanti, come spesso vi abbiamo raccontato, potrebbero arrivare due colpi importanti, soprattutto nel caso in cui - oltre a Ibrahimovic - dovessero partire sia Rebic che Origi.