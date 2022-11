Calciomercato Milan, un nuovo fenomeno per Pioli: “Nome a sorpresa” | News

Il tema calciomercato sta prendendo evidentemente quota in casa Milan. Per la verità, questo argomento è sempre di attualità nelle segrete stanze di Milanello, dove Maldini e Massara sono sempre costantemente al lavoro in ottica futura. Si sonda il mercato nazionale e internazionale, si fanno incontri, si valutano diversi profili e si effettuano sondaggi. Insomma, il Milan è decisamente attivo da questo punto di vista.