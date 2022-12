Calciomercato Milan / Niente Ziyech? Ecco chi può arrivare al suo posto | News

Milan, news di mercato su Ziyech e non solo.

Hakim Ziyech e i suoi compagni di nazionale continuano a stupire al Mondiale con il Marocco dei miracoli. Il Milan segue fin dallo scorso calciomercato estivo il trequartista in uscita dal Chelsea, visto che tra le idee di mercato di Maldini e Massara ci sarebbe quella di rinforzare ulteriormente la trequarti rossonera. La pista che porta a Ziyech però si starebbe raffreddando in questo momento, soprattutto a causa del pesante ingaggio richiesto dal giocatore. Una frenata importante, che potrebbe definitivamente escludere il marocchino dalla lista degli obiettivi di mercato del Milan. I rossoneri però continuano a sognare un colpo importante nel reparto avanzato e starebbero valutando molte altre alternative di lusso: eccole tutte, nome per nome