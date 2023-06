Calciomercato Milan / Moncada ha deciso: “Ecco chi vuole comprare” | News

Geoffrey Moncada - insieme all'ad Giorgio Furlani e a mister Pioli - ha preso le redini del calciomercato del Milan dopo l'addio del duo Maldini-Massara . Il dirigente francese in particolare però avrà un ruolo cruciale e molto centrale sul mercato rossonero. Moncada infatti sarà il responsabile tecnico delle scelte dei giocatori. E, stando alle ultime news, un paio di decisioni pesanti le avrebbe già prese.

La prima - come noi vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi - sarebbe quella di mettere in vendita Charles De Ketelaere. Il Milan infatti aspetterebbe solo di ricevere un'offerta congrua per lasciar partire il trequartista belga. Moncada però avrebbe anche scelto su chi puntare e chi andare a comprare al posto di CDK <<<