News Milan | Mercato: Milinkovic-Pioli, allora è vero! Occhi aperti perché…

In casa Milan si lavora e si lavora alla grandissima. Paolo Maldini è al lavoro su diverse questioni sulle quali ci sarà da stare attenti da qui alla chiusura ufficiale del calciomercato che avverrà il 1° settembre alle ore 20.00. Parliamo molto chiaramente: può davvero succedere di tutto. Le ultime indiscrezioni ci dicono che Pioli ha deciso di bloccare Fode Ballo-Touré, facendo saltare il suo passaggio al Fulham. E' il nome giusto per far riposare Theo quando ci sarà bisogno. Ma non solo.