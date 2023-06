Mercato Milan / Maldini show: dopo Kamada, sta per comprare anche… | News

Milan letteralmente scatenato sul mercato . Paolo Maldini è partito in quarta, anche per dare un segnale a tutto l'ambiente e per rispondere alle tante critiche ricevute per le ultime sessioni di calciomercato del Diavolo. Queste sono le ore del rinnovo di Rafael Leao , ma c'è anche molto altro che sta bollendo in pentola a Casa Milan.

Soprattutto, c'è il mercato in entrata a tenere banco e a regalare davvero tante news in queste ore. Pronti, via e il Milan ha chiuso per Daichi Kamada, il primo bel colpo di calciomercato per la prossima stagione. Acquisto a parametro zero, di livello ma che mantiene intatto il budget a disposizione del Milan per il mercato. E, dopo il trequartista giapponese, adesso Maldini si starebbe avvicinando a grandi passi anche al secondo grande colpo di calciomercato <<<