Calciomercato | Terremoto Milan, news pesantissima su Leao: “Pare che…”

Dopo il tanto sudato e atteso rinnovo di contratto, Rafael Leao doveva diventare il leader e il trascinatore del Milan . Un simbolo rossonero, con tanto di numero 10 sulle spalle. Il portoghese ha iniziato bene la stagione, poi è calato e è tornato ad accendersi solo a intermittenza. Anche in Champions League contro il Newcastle , Leao ha fatto indispettire parecchi tifosi rossoneri e non solo.

In tutto questo, in queste ore sono spuntate anche alcune pesantissime novità di mercato che riguardano proprio l'attaccante rossonero. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un interessamento concreto da parte di Pep Guardiola per il suo Manchester City in vista della prossima stagione. Adesso invece sono spuntate altre news di calciomercato decisamente clamorose che potrebbero condizionare il futuro di Rafael Leao al Milan <<<