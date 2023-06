Mercato Milan / Di Marzio svela un nome tutto nuovo: “Ho avuto conferme” | News

I rossoneri attendono la decisione definitiva di Marcus Thuram, il primo nome per rinforzare il reparto d'attacco per il quale c'è da battere la concorrenza del PSG. In ballo anche Samuel Chukwueze, grande obiettivo per la fascia destra offensiva, che sarebbe conteso anche da altri top club europei (occhio all'Arsenal). Ma, come detto, in orbita Milan stanno circolando anche tanti altri nomi, alcuni completamente nuovi: ecco di chi si tratta <<<