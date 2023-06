Calciomercato, Di Marzio scatenato: “Il Milan ha deciso! Ho saputo che…” | News

Il calciomercato del nuovo Milan sta prendendo sempre più quota e Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime news in merito ai microfoni di Sky Sport. L'esperto di mercato parte con la conferma di un colpo in arrivo: "Posso dirvi che per Kamada il Milan avrebbe deciso di andare avanti. Dopo alcune riflessioni, ci sono stati nuovi contatti positivi, quindi per Kamada i rossoneri hanno intenzione di arrivare all'accordo definitivo". Una prima notizia importante, ma non è ancora tutto.