Milan, un colpo (folle) a zero: ora sta circolando questa news di mercato

Gli argomenti, dunque, sono molteplici. Mettendo per un attimo da parte Leao e ragionando solo sul mercato in entrata, il Milan sembra avere le idee abbastanza chiare. Priorità all'attacco. Un esterno destro d'attacco e un nuovo bomber sono gli obiettivi principali. E i nomi fioccano. Ma, come detto, bisogna fare attenzione anche ad alcune suggestioni eclatanti che di tanto in tanto esplodono sul web e infiammano le cronache di calciomercato del Milan. Una di queste news a sorpresa sta rimbalzando proprio in queste ultime ore e parla di un possibile colpo folle a parametro zero <<<