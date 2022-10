Milan, l’ultima news di mercato spiazza tutti: “Addio Leao, al suo posto…”

Lo stesso denaro (e pure parecchio) che tanti top club europei sarebbero pronti a mettere sul piatto per portarsi a casa il numero 17 rossonero. Chelsea, PSG, le due di Manchester, Real Madrid, Liverpool e chi più ne ha, più ne metta. Tutti alla finestra, tutti in agguato. Senza dubbio, in caso di mancato rinnovo col Milan, Rafael Leao rappresenterebbe un vero colpaccio di mercato per molti. E questa ipotesi, purtroppo, non può assolutamente essere scartata. E non la scarta neppure lo stesso Milan che, stando ad alcune delle ultime news di calciomercato, si starebbe già guardando attorno per individuare l'eventuale sostituto di Leao <<<