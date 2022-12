Calciomercato Milan / Maldini sorprende tutti: “Ecco chi arriva a gennaio” | News

Ci siamo sempre detti che le priorità del calciomercato del Milan sono un nuovo centravanti e magari un sterno offensivo per la fascia destra. Obiettivi sicuramente concreti - insieme ad un terzino mancino di scorta - che però potrebbero essere rimandati alla prossima sessione estiva di mercato. Per gennaio, invece, i rossoneri potrebbero avere altri piani in mente.

Come riferito infatti da calciomercato.com, l'idea di Maldini sarebbe quella di prendere un nuovo centrocampista che possa alternarsi con Tonali e Bennacer in previsione della seconda parte di stagione. Un obiettivo che potrebbe diventare molto concreto soprattutto in caso di cessione in prestito di Yacine Adli.