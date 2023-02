Mercato Milan / Arrivano conferme: “Maldini sogna questo colpo” | News

Mentre Pioli e i suoi continuano a correre in campo per raggiungere gli obiettivi in campionato e in Champions League, i vertici societari del Milan continuano a lavorare in prospettiva futura. E, dunque, in ottica mercato. In queste ore, ad esempio, sono arrivate conferme - se ancora ce ne fosse stato il bisogno - del colpo Marco Sportiello, bloccato a costo zero per la prossima stagione.