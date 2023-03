Mercato Milan / Colpo a sorpresa: “Maldini propone uno scambio!” | News

Il Milan ha svariate necessità e - dunque - tanti obiettivi di mercato per l'estate che verrà. L'esigenza numero uno è quella di rinforzare l'attacco con almeno un nuovo centravanti di ottimo livello. Ma i rossoneri dovranno lavorare a fondo per ritoccare e migliorare anche tutti gli altri reparti.

Il primo è senza dubbio il centrocampo. Gli unici giocatori sicuri della riconferma sono Tonali , Bennacer e Krunic . I vari Adli , Bakayoko , Pobega e Vranckx invece potrebbero salutare il Milan, chi temporaneamente e chi definitivamente. L'idea di Maldini e Massara sarebbe quella di puntare su un giocatore più tecnico come vice-Bennacer e un giocatore di corsa e più muscolare alla Kessie. E in effetti di nomi interessanti ne stanno già circolando parecchi.

Da Ruben Loftus-Cheek alle occasioni a parametro zero (Dahoud, Aouar, Keita), passando per tante altre idee più o meno dispendiose ma sicuramente interessanti: il Milan ha già una lunga lista di obiettivi di mercato per la mediana. In queste ore però è spuntato un nuovo importante nome a sorpresa, per il quale Maldini si sarebbe già mosso concretamente <<<