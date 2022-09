Mercato Milan, news improvvisa: Maldini pensa al primo colpo per gennaio

Il Milan è sempre proiettato verso il futuro e le strategie rossonere anche nelle ultime sessioni di mercato lo hanno dimostrato. L'obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di costruire una rosa giovane ma già pronta per competere ad altissimi livelli e con un potenziale importantissimo. Le ultime news in merito confermano che le strategie di calciomercato del Milan saranno le stesse anche in vista delle prossime sessioni.