Calciomercato Milan / Maldini scatenato: primo colpo fatto al 98% | News

Paolo Maldini lavora da giorni con Massara per pianificare nel migliore dei modi il calciomercato del Milan, sia in vista di gennaio che in prospettiva estiva. In effetti, basandoci sulle molteplici news di mercato che aleggiano incessantemente in orbita rossonera, sono davvero tanti i giocatori finiti al centro del mirino del Diavolo. La dirigenza e la nuova proprietà vogliono assolutamente continuare a crescere, sia in ambito italiano che a livello europeo.