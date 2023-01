Mercato Milan / Maldini lascia tutti a bocca aperta: “Ecco chi vuole ora” | News

Il mercato, per sua natura, può sempre portare in dote sorprese e novità inaspettate e il Milan lo sa molto bene. Una dimostrazione pratica è l'acquisto del portiere 24enne Devis Vasquez, che nessuno aveva preventivato o previsto. Segno evidente del fatto che Maldini e Massara si muovono sempre sotto traccia, senza lasciare troppi indizi sul loro lavoro. Per quanto riguarda questo calciomercato di gennaio poi, il Milan si starebbe ancora orientando verso l'acquisto di un altro portiere di maggior esperienza e pronto subito per sopperire all'assenza per infortunio di Mike Maignan.