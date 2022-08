Mercato Milan, news col botto: Maldini al lavoro per una vera follia

Tanta carne al fuoco per il Milan , che è al lavoro per completare il proprio mercato estivo con altri colpi di un certo livello. Difesa e centrocampo sono le priorità, ma non sono escluse anche altre grosse sorprese. Una ciliegina magari negli ultimi giorni di calciomercato. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, il testa a testa tra Abdou Diallo e Japhet Tanganga per il ruolo lasciato vacante da Romagnoli vede al momento in vantaggio il francese, anche se nulla è ancora deciso. In mediana invece i nomi fioccano, ogni giorno ne spunta uno nuovo, ma stando alle ultime news parrebbe che sia con Onyedika che il Milan stia parlando maggiormente. A maggior ragione a centrocampo comunque, non c'è ancora nulla di definitivo o chiaro: tutto può cambiare ancora mille volte. Ma il vero colpo di scena riguarderebbe una sorpresa clamorosa, una follia di mercato sulla quale Maldini starebbe veramente lavorando proprio in queste ore <<<