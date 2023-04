Mercato Milan, news improvvisa: Maldini sta valutando un colpo folle!

1 di 2

Il punto sul calciomercato del Milan

Mercato Milan, news sui top player nel mirino di Maldini.

E' già tempo di mercato, con il Milan che - mentre la squadra lotta in campo per raggiungere i propri obiettivi - si sta guardando attorno con grande attenzione e in diverse direzioni. A fare il punto sulle ultime news di calciomercato di casa Milan è stato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW.

L'esperto di mercato scrive: "Il club rossonero ha già fatto alcune scelte. Una di queste è la conferma di De Ketelaere. […] Chi potrebbe invece partire in estate è Adli. In divenire anche la situazione che riguarda Ibrahimovic. Probabile l'addio di Origi". Tanti nomi in ballo per il mercato in uscita, ma le novità più grosse arrivano per i possibili colpi in entrata.

Ceccarini continua: "I dirigenti rossoneri tengono sotto stretta osservazione anche Baldanzi e Parisi. Per il primo potrebbe nascere un'interessante sfida di mercato con l'Inter. Parisi sarebbe un'ottima soluzione per la fascia sinistra per dare un cambio a Theo Hernandez". Ma la notizia più eclatante delle ultime ore per il mercato del Milan in entrata è un'altra ancora e parla di un'idea clamorosa di Maldini per un colpo che sarebbe davvero folle <<<