Mercato Milan | Allarme Maignan: l’ultima notizia fa tremare Milano

Tra i temi di mercato più caldi di casa Milan c'è sicuramente quello che riguarda il futuro di Mike Maignan . Una situazione che continua a tenere banco, con diverse news che rimbalzano senza sosta in ambiente rossonero. Il Milan, come sappiamo, vorrebbe blindare il portierone francese a Milano, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo.

Con l'attuale contratto in scadenza nel 2026, l'idea del club rossonero è quella di prolungare il matrimonio con "Magic Mike" fino al 2028 . Ovviamente ci sarà bisogno anche di un adeguamento dell'ingaggio, con l'entourage di Maignan che chiederebbe almeno 6 milioni netti a stagione . Una cifra importante per le casse del Milan, che sfora il tetto salariale imposto dalla dirigenza rossonera.

Per questo motivo, ci sarà da trattare e Giorgio Furlani infatti avrebbe già in programma alcuni incotnri nelle prossime settimane con l'entourage di Maignan per iniziare a parlarne in maniera molto concreta. Anche perché, nel frattempo, in casa Milan stanno rimbalzando alcune nuove indiscrezioni di calciomercato abbastanza preoccupanti proprio su questo fronte <<<