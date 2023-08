Calciomercato / Milan-Lukaku, news folle: ora sta circolando una voce…

1 di 2

Il Milan sonda il mercato alla ricerca di un attaccante

Calciomercato Milan, news dell'ultim'ora su Lukaku.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato, il Milan è alla ricerca di un bomber di peso per completare il proprio calciomercato in entrata. Non sono escluse anche altre operazioni last minute, a maggior ragione se ci saranno novità importanti sul fronte del mercato in uscita. Ma la punta è e rimane la priorità dei rossoneri e, soprattutto, di mister Pioli.

Milan, un centravanti per chiudere il calciomercato: novità pesanti anche su Lukaku

Per far posto a un nuovo attaccante ci sarà bisogno di sistemare Colombo in prestito, con il Monza che continua il suo pressing. News importanti anche su Origi: il Milan gli ha fatto capire che non fa parte del progetto e che potrebbe rischiare di rimanere fuori rosa. In Inghilterra il The Sun riferisce di un interessamento dello Sheffield United, che sarebbe interessato al prestito del belga.

In entrata invece, i nomi attenzionati dai dirigenti rossoneri sono diversi e sulla lista di mercato del Milan sarebbero presenti vari attaccanti di spessore. Ma uno dei nomi più clamorosi circolati in orbita rossonera negli ultimi tempi e senza dubbio quello di Romelu Lukaku. E in queste ore sono arrivati aggiornamenti pesanti proprio sul bomber belga <<<