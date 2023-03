Milan, una lista da paura: Maldini sogna questi 10 colpi di mercato / News

Cosa succederà durante la prossima sessione estiva di mercato in casa Milan? Difficile dirlo con certezza in questo momento. Prima bisognerà capire come andrà a finire questa stagione, ma anche sapere che fine faranno alcuni giocatori rossoneri. Rafael Leao in primis. Ma una cosa pare certa già da ora: il prossimo calciomercato rossonero porterà in dote parecchie novità e pure alcune possibili sorprese.