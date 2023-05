Mercato Milan / Svelata la lista di Maldini: 5 nomi, uno è vicinissimo | News

C'è un Milan totalmente concentrato sul campo e sui risultati da dover portare a termine da qui al termine della stagione. Ma c'è anche un Milan che già pensa fortemente al mercato estivo, che non è poi così lontano. Tutt'altro. Mentre dunque Pioli e i suoi ragazzi corrono in campo, nel frattempo Maldini , Massara e Furlani si stanno già muovendo in ottica calciomercato .

In estate, effettivamente, sono attese grandissime novità in casa rossonera. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che prevede tantissime operazioni tra cessioni e nuovi colpi. La Rosea infatti scrive: "Gli addii possono arrivare in doppia cifra e i nuovi arrivi… quasi". Dunque, tantissimo movimento tra mercato in uscita e in entrata per il Milan. E la Gazzetta ha svelato anche quella che sarebbe la lista degli obiettivi di Maldini: 5 nomi molto importanti e uno di questi sarebbe anche già molto vicino <<<