Mercato Milan | Addio immediato, novità Leao e follia Kessie: raffica di news

Il mercato estivo si è appena chiuso, ma in casa Milan pare proprio che i rumors, le news e i movimenti non siano ancora finiti. Tutt'altro. Paolo Maldini e Frederic Massara infatti sono sempre al lavoro anche sul fronte calciomercato, tanto più ora che RedBird ha preso le redini del club rossonero. E di lavoro da fare, sia nell'immediato che in prospettiva futura, ce n'è ancora tanto.