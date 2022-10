Mercato Milan, news pesantissima su Leao: “Contatti per il sostituto”

Queste sono le ore di Rafael Leao , con il Milan che vuole accelerare per definire il futuro del proprio gioiello. In effetti sono tantissime le news di mercato che stanno girando su questo argomento e alcune sono decisamente molto pesanti. Partiamo dall'incontro: non ne è scaturito nulla di definitivo, ma i rappresentati di Leao hanno comunque chiesto una cifra importantissima ( tra i 7 e gli 8 milioni di euro ). E poi c'è sempre la questione relativa alla multa da pagare allo Sporting Lisbona . Il Milan vuole fare uno sforzo eccezionale per il portoghese, ma la trattativa è e sarà durissima. E c'è di più.

Già perché anche se i rossoneri dovessero alla fine raggiungere un accordo con Rafael Leao, questo non metterebbe al sicuro il gioiello classe '99 dagli assalti delle big europee che lo seguono. Il rinnovo, dunque, potrebbe non bastare per blindare definitivamente Leao e legarlo indissolubilmente al Milan. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la fila per il numero 17 si starebbe allungando. A Chelsea, PSG e Manchester City ora si sarebbero aggiunte anche Real Madrid, Manchester United e Liverpool: tutti ricchi top club pronti a fare follie per il gioiello rossonero. E intanto il Milan si starebbe già cautelando, tanto da aver già avviato i contatti per gli eventuali sostituti di Rafael Leao <<<