Calciomercato Milan – Leao, colpo di scena: “Così cambia tutto” / News

La partita contro il Sassuolo ha risvegliato la rabbia (positiva) di Stefano Pioli che nel derby contro i nerazzurri vuole vedere altro. Nel frattempo però, fuori dal campo, si continua a lavorare per cercare di capire come risolvere diverse questioni. Ad esempio, la bocciatura di Bakayoko sembra ufficiale. E presto, di ufficiale, dovrebbe arrivare pure la risoluzione del contratto. L'unica certezza è rappresentata dal fatto che al suo posto, il sostituto è stato già scelto e praticamente preso.

Come viene riportato da Di Marzio, per Vranckx è praticamente tutto fatto. O quasi. Lui sarà l'ultimo (o forse il penultimo) colpo di questa campagna estiva di acquisti e cessioni che ha reso il Milan un po' più profondo e un po' più affine a quelle che sono le richieste di Pioli. In questo senso, in chiave calciomercato grande attenzione andrà fatta per quel che riguarda Leao. Su cui arrivano notizie molto pesanti e nuovi aggiornamenti <<<