Mercato Milan / Leao più vicino all’addio: “Al suo posto arriva…” | News

Come sappiamo, in estate il Milan è atteso a una sessione di mercato sicuramente parecchio movimentata. Molto dipenderà dal piazzamento finale dei rossoneri in campionato. Ma anche - e soprattutto - dal futuro di Rafael Leao .

Con l'eventuale cessione dell'attaccante portoghese, il Milan avrebbe infatti tra le mani un tesoretto enorme da poter reinvestire subito sul calciomercato estivo. Maldini continua a lavorare per il rinnovo, ma di passi avanti non se ne vedono e ogni giorno che passa, Leao è più vicino all'addio .

Arrivare all'accordo non sarà per niente facile. Ed è per questo che il Milan si starebbe già ampiamente guardando intorno per individuare chi potrebbe sostituire degnamente Rafael Leao. La lista è piena di nomi importanti e di obiettivi concreti: iniziamo a vederli tutti, nome per nome, iniziando dal primo <<<