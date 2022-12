Mercato Milan / Kessie? No: “Contatti per un giocatore del Liverpool” | News

Nelle ultime settimane sono spuntate diverse news di mercato che hanno nuovamente accostato Franck Kessie al Milan . L'ivoriano non sta trovando spazio al Barcellona e - come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi - qualcuno ha anche spifferato che il suo desiderio sarebbe quello di tronare a vestire la maglia rossonera. Un desiderio legittimo, magari anche vero. Chissà. Quel che pare certo però, almeno stando a quanto ci risulta, è che il Milan non condividerebbe affatto con Kessie questa voglia di ritorno al passato.

Per il club rossonero il centrocampista classe '96 sarebbe acqua passata, un capitolo ormai chiuso e che non verrà riaperto. Questo però non vuol dire che il Milan non acquisterà un centrocampista di quelle caratteristiche nel corso delle prossime sessioni di mercato. Anzi, un giocatore "alla Kessie" servirebbe, visto che l'ivoriano non è stato pienamente sostituito. Da questo punto di vista allora, attenzione ad una eclatante news di calciomercato che sta rimbalzando proprio in queste ore in ambiente rossonero e che parla di contatti già avviati per un giocatore del Liverpool <<<