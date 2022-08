Calciomercato Milan / Jean Onana e non solo, Di Marzio: “In queste ore…”

Stiamo entrando nella fase finale del calciomercato , i prossimi saranno giorni decisivi per il Milan . E già in queste ore si attendono news importanti da diversi fronti caldi. Primo fra tutti, quello relativo a Jean Onana del Bordeaux. La trattativa è in corso e da un momento all'altro potrebbe arrivare la svolta definitiva.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull'operazione che Maldini sta portando avanti con il Bordeaux per Onana. Ecco quanto rivelato dal giornalista su Sky Sport: "C'è stato l'incontro a Bordeaux tra gli agenti di Jean Onana e il club francese. La prima offerta del Milan in prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata. Ma già in queste ore i rossoneri rilanceranno con una nuova offerta a titolo definitivo intorno ai 4/5 milioni di euro, nella speranza di convincere il Bordeaux questa volta". Non solo Onana, però.Sempre Di Marzio ha dato infatti anche un'altra importante news di calciomercato riguardante il Milan <<<