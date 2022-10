Il Milan pensa ad un grande colpo di mercato per sostituire Bakayoko | News

Ormai già da qualche tempo, il Milan sta pensando alle sue prossime mosse di mercato e a pianificare il prossimo futuro. Tra rinnovi ancora in bilico (con quello di Rafael Leao in testa), possibili addii e nuovi colpi in entrata, i temi da affrontare sono in effetti parecchi. E alcuni movimenti importanti potrebbero concretizzarsi già nel corso della sessione di calciomercato di gennaio.