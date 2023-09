Mercato Milan, Furlani si scatena: “Vuole bloccare un gran colpo a gennaio!”

1 di 2

Le ultime notizie di calciomercato del Milan

Mercato Milan, news sui colpi di Furlani.

E' un Milan già attivissimo sul fronte del mercato, con Furlani che - dopo un'estate vissuta da protagonista insieme a Moncada - è pronto a rilanciare ancora in vista delle prossime sessioni. Quella invernale si avvicina e potrebbe portare in dote diverse novità, sia per questa stagione, sia in vista della prossima.

Milan, lavori in corso sul fronte del calciomercato: le ultime news

L'idea del club rossonero per il mercato di gennaio sarebbe quella di intervenire in maniera oculata per l'immediato, sfruttando magari qualche occasione low cost per completare la rosa a disposizione di Pioli. Nessun colpo clamoroso, ma piccoli interventi utili per finire la stagione in crescendo. Ma, parallelamente a questa, c'è anche una seconda strategia di calciomercato da portare avanti sempre a gennaio.

Furlani e soci infatti lavoreranno anche in ottica estiva per cercare di arrivare prima su diversi obiettivi che sono finiti nel mirino del Milan, per anticipare la concorrenza e cercare di bloccare qualche giocatore da far sbarcare a Milano in estate. In questo senso, proprio poco fa è arrivata una grandissima news di mercato per il Milan <<<