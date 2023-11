Calciomercato Milan | Furlani si scatena a gennaio: “Al 75% arriva…” / News

Gennaio si avvicina e il Milan ora è chiamato a stringere i tempi per alcuni dei suoi obiettivi di calciomercato. Anche perché durante la sessione invernale di mercato i rossoneri faranno più di qualcosa. La dirigenza milanista infatti avrebbe già messo in preventivo almeno 3 colpi importanti, che potrebbero pure aumentare qualora si presentassero alcune ghiotte occasioni da cogliere al volo o in caso di qualche cessione. Per questo motivo, la lista della spesa del Milan è molto lunga e piena di nomi interessanti già per gennaio.