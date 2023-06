Calciomercato Milan / Cambia tutto: formazione da sogno per il 2024! | News

Ormai è abbastanza chiaro e non è più un segreto: il Milan è destinato a cambiare volto e fisionomia nel corso del prossimo calciomercato estivo. I segnali e gli indizi si stanno trasformando in fatti concreti, con il club rossonero che ha già iniziato il suo processo di rivoluzione e di rafforzamento. In tanti saluteranno Milano e in altrettanti sbarcheranno a Casa Milan. Il mercato sarà lunghissimo, ma è già iniziato.

Partendo dalle ultime news di calciomercato che stanno circolando in orbita rossonera e che abbiamo raccolto in queste ore, noi abbiamo messo in campo quella che potrebbe essere la formazione dei sogni del Milan per il prossimo anno, con tutti i rinforzi che arriveranno dal mercato. Ecco dunque come potrebbe essere la formazione del Milan del 2024, con titolare e riserve per ogni ruolo <<<