Calciomercato, Pioli sogna un Milan favoloso: formazione da urlo per il 2024!

Questo calciomercato estivo condotto dal Milan è ovviamente destinato a modificare profondamente la formazione rossonera che scenderà in campo la prossima stagione. Tanti addii e tantissimi colpi di mercato in entrata hanno ribaltato la rosa a disposizione di Stefano Pioli rispetto alla scorsa annata. E non è ancora finita qua. Le ultime news di calciomercato infatti confermano come in arrivo ci sarebbero altre sorprese per il Milan, sia in uscita che in entrata. Novità che modificheranno ulteriormente la formazione del Diavolo per la stagione 2023/2024.