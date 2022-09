Calciomercato, news col botto: “Il Milan sta ripensando ad un fenomeno”

Come vi abbiamo spesso raccontato, nei piani di calciomercato del Milan per il prossimo futuro c'è un nuovo giocatore offensivo. Sia per la fascia destra d'attacco sia come centravanti, i rossoneri avranno bisogno di rinforzi di qualità. Maldini e Massara però guardano con particolare attenzione anche al centrocampo.

Tra gli obiettivi per la mediana rossonera ad esempio c'è un big come Douglas Luiz, che a fine stagione si svincolerà a parametro zero dall'Aston Villa. Il brasiliano è un profilo di grande spessore anche internazionale oltre che tecnico. Ecco perché su di lui - oltre al Milan - hanno messo gli occhi anche molti altri top club europei. Ed ecco perché Maldini si sta guardando intorno alla ricerca anche di altre possibili alternative di livello. Una in particolare - assolutamente clamorosa - è rispuntata proprio in queste ultime ore <<<