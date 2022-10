Milan, il sogno di mercato è un fenomeno da 45 milioni: “Sono pronto” | News

Lo Scudetto dello scorso anno è solo l'inizio, il Milan vuole continuare a crescere in maniera esponenziale e le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero lo confermano in pieno. Importanti, a tal proposito, sono state anche le parole di Ivan Gazidis: "Quando i ricavi crescono, è possibile investire di più sul mercato". Ed è proprio questo il progetto del Milan, che in prospettiva futura avrebbe in mente di piazzare anche qualche grande colpo ad effetto.