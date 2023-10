Calciomercato, il Milan esagera: non uno, ma due botti in attacco! I nomi

1 di 2

Milan a caccia di attaccanti sul mercato

Mercato Milan, news su un possibile nuovo colpaccio rossonero.

Sappiamo che il Milan sta già lavorando in ottica calciomercato soprattutto per la prossima stagione e il primissimo obiettivo è quello di rinforzare il reparto avanzato. Il neo 37enne Giroud è in scadenza ma, a prescindere da un possibile nuovo rinnovo, non potrà ovviamente rimanere l'unica certezza del Milan in attacco.

Durante la stagione poi si valuterà anche Luka Jovic, anch'egli in scadenza il prossimo giugno. Se il serbo riuscirà a dare un contributo e a meritarsi la riconferma, allora il suo legame con i rossoneri potrebbe proseguire. Altrimenti sarà già addio. La sicurezza, comunque, è che il club di Via Aldo Rossi dovrà intervenire sul mercato in maniera molto importante per regalare a Pioli altre bocche da fuoco. E il plurale non è casuale.

Due nuovi bomber per il Milan dal calciomercato?

Stando infatti alle ultime news di mercato che stanno aleggiando in ambiente Milan in questo periodo, la suggestione di portare all'ombra del Duomo non uno ma ben due nuovi attaccanti in vista della prossima stagione sarebbe concreta. Moltissimo dipenderà dal futuro proprio di Giroud e Jovic, ma anche dalle opportunità che il calciomercato metterà di fronte a Furlani e Moncada. E, proprio da questo punto di vista, nelle ultime ore sono arrivate novità importantissime in ottica Milan <<<